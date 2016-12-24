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Sezen Aksu 6 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor

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Sezen Aksu 6 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor
Tüm vaktini stüdyoda geçirerek albüm çalışmalarını tamamlamaya çalışan Aksu, yakın zamanda çalışmasını yayımlayacak

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor. Çıkaracağı 'Biraz Pop Biraz Sezen' adlı projesinde kendi hayatını anlattığı eserlere de yer verecek.

Akşam'da yer alan habere göre, geçen yaz sahnelere ara verdiğini açıklayan Sezen Aksu, hayranlarıyla yine müzik sayesinde bir araya gelecek. Başarılı şarkıcı, konser maratonunun olmadığı bugünlerde yeni albümü için yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

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Konser yok, albüm var

7 yıl aradan sonra ‘Biraz Pop Biraz Sezen’ adlı projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sezen Aksu, albümünde yeni şarkılarının yanı sıra kendisini anlattığını eserlerle de dinleyicilerinin kalbine müzikle ulaşacak.

Bugünlerde tüm vaktini stüdyoda geçirerek albüm çalışmalarını tamamlamaya çalışan Aksu, yakın zamanda bu çalışmasını satışa sunacak.

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