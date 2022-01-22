Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Besteleri ve şarkı sözleriyle müziğe damgasını vuran, Türkiye'nin dünyadan da duyulan seslerinden olan Sezen Aksu; 2017'de yayımlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle kendisinin hedef gösterenler ve destek verenlerle ilgili olarak açıklama yaptı.
Aksu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kesimlerce hedef gösterildiği süreçle ilgili olarak, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." dedi.
Aksu'nun, resmi internet sitesi sezenaksu.com.tr'de yayımlanan açıklaması aynen şöyle:
"Merhaba,
Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:
HOP DEDİK
O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Ya seyirci ya yanansın
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.
AVCI
Sen beni üzemezsin
Sen beni sezemezsin
Beni öldüremezsin
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.
Sezen"
Ne olmuştu?
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.
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