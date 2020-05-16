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Sezen Aksu’nun hastalığı tekrarladı!

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Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandığı bildirildi. Daha önce 2014 yılında bu hastalık nedeniyle ameliyat olan 'Minik Serçe', yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor.
Sezen Aksu’nun hastalığı tekrarladı!

65 yaşındaki Sezen Aksu, 2014 senesinde de bu hastalığına yakalanmış ve başarılı bir ameliyat geçirmişti. Aksu’nun hastalığı tekrar nüksetti.

“SIK SIK ATAK GEÇİRİYORUM”

Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

SERTAB ERENER KALIN BAĞIRSAĞINI ALDIRMIŞTI

Öte yandan bir diğer ünlü sanatçı Sertab Erener de kolit hastalığıyla ilgili geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD’de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

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