Sezen Aksu’nun “Karşıyım” parçası, seçim şarkısı oldu

TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. Şarkının klibinde, emlak sorunundan hayat pahalılığına, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden depremzedelere, maden işçilerinden kadına şiddete kadar toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına yer verildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs seçimleri için şarkısını seçti. Seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu.
Şarkı için özel bir klip de hazırlandı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı sorunlara değinildi.
“LALE DEVRİ NASIL BİTTİYSE, SÜLALE DEVRİ DE BİTECEK”
Klibin sonunda TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın şu sözlerine de yer verildi:
“Devran dönecek. Parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebalep; hırsızlarla, avantacılarla, rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle dolacak. Herkes bilsin. Lale Devri nasıl bittiyse, sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız.”
Şarkının sözleri ise şöyle:
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam
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