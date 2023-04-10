Sezen Aksu’nun “Karşıyım” parçası, seçim şarkısı oldu

TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. Şarkının klibinde, emlak sorunundan hayat pahalılığına, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden depremzedelere, maden işçilerinden kadına şiddete kadar toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına yer verildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs seçimleri için şarkısını seçti. Seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu.

Şarkı için özel bir klip de hazırlandı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı sorunlara değinildi.

“LALE DEVRİ NASIL BİTTİYSE, SÜLALE DEVRİ DE BİTECEK”

Klibin sonunda TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın şu sözlerine de yer verildi:

“Devran dönecek. Parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebalep; hırsızlarla, avantacılarla, rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle dolacak. Herkes bilsin. Lale Devri nasıl bittiyse, sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız.”

Şarkının sözleri ise şöyle:

Bana sakın anlatmayın inanmıyorum

Bu ezbere bu demode cümlelere

Beni ikna edemiyor hiçbir cevap

Hiç aldırmıyorum bu gülmelere

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?

Rabbim adaletin bu kadar mı?

Karşıyım alayına karşıyım var mı?

Rabbim adaletin bu kadar mı?

Hadi versinler hadi cezamı razıyım

Hür doğdum hür öleceğim

Ya efendisi olacağım kendi hayatımın

Ya bu yerden gideceğim

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?

Rabbim adaletin bu kadar mı?

Karşıyım alayına karşıyım var mı?

Rabbim adaletin bu kadar mı?

Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan

Yarı yolda bırakan taş olsun

Aşk yoksa eğer imzan batsın

Karılar kocalar boş olsun

Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa

Tav olan olana bir daha kül yutmam

Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama

Vallahi billahi kin tutmam