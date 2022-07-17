Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddia: Birçok sırrı Sedat Peker'de

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve geçen gün tutuklu bulunduğu Avusturya'dan ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesinin aslında hiç istenmediğini söyledi.
Öztürk, "Eğer istenseydi yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmaz, gidişine izin verilmezdi. Çok değişik bağlantıları olan Korkmaz'ın birçok kişi için söyleyecekleri vardır. Korkmaz, mahkemede ya konuşacak ya da konuşacağını bilen etkili çevreler onun konuşmaması için isteklerini yerine getirecekti" yorumunu yaptı.
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