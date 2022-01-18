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Sezikli: Zorunlu Din Dersleri Kaldırılmalıdır

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Sezikli: Zorunlu Din Dersleri Kaldırılmalıdır
Sezikli: Zorunlu Din Dersleri Kaldırılmalıdır

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Komitesi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Fatma Sezikli, zorunlu din derslerinin kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlkokul ve ortaokulda din derslerinin tamamen kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Sezikli, lisedeyse din dersinin seçmeli bir ders olarak felsefe öğretmenleri tarafından verilerek içeriğinin din felsefesi, din sosyolojisi biçiminde olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Sezikli, ülkemize dayatılan Sunni İslamlaştırma politikalarının genel olarak Kıbrıslı Türk Halkının çağdaş, demokratik, laik değerlerine, özel olarak ise Alevilerin hak ve özgürlüklerine zarar verici nitelikte olduğunu vurguladı.

Kuran Kursları Çocuk İstismarıdır

Soyut düşünemeyecek yaşta çocukların kuran kurslarına maruz bırakılmasının çocuk istismarı olduğunu ifade eden Sezikli, muhafazakarlaştırmanın ve dinsel gericiliğin hedefinde çocukların ve kadınların en başta olduğunu ifade etti.

Muhafazakarlaşma ve dinsel gericiliğe karşı mücadele etmenin kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı mücadele etmek anlamına geldiğini vurgulayan Fatma Sezikli, Bağımsızlık Yolu'nun uzun yıllardır sokakta örmüş olduğu kadın özgürleşmesi ve çocuk hakları odaklı mücadeleyi Meclise de taşımak için seçime girdiklerini söyledi.

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