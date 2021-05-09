Sezona iddialı başlamıştı! TRT 1 dizisi final kararı aldı...Reyting listesinde rakiplerinin gerisinde kaldı

Başarılı oyuncular Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerde yer aldığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'tan kötü haber geldi. Reyting listesinde rakiplerinin gerisinde kalan dizinin final yapacağı iddia edildi.

Güçlü senaryosu ve kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapan Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı dizilerin gerisinde kaldı.

TMC Film imzası taşıyan dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

TRT 1 'in 13 Mayıs perşembe akşamı açıklanan yayın akışında dizinin yer almaması da final iddialarını güçlendirdi.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenen 7. bölümünün yayın tarihi konusunda resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.