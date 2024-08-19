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Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

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 Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2024 plaj tenis turnuvası 1. ayağı Kocareis de tamamlandı.
Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj tenis turnuvası 17-18 Ağustos tarihleri arasında Kocareis plajında gerçekleştirildi. Şampiyon melekler takım anısını yaşatmak adına “Melekler takımı unutmayacağız” pankartı turnuva boyunca yer aldı. Boğaz Endüstri Madencilik LTD (BEM), North Blue Cons., 20 Temmuz Restoran, Kocareis Holiday Resort ana sponsorluğunda Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + çift kadınlar 5, 13 + çift erkekler 10, 13 + karışık çiftler 12, yeni başlayanlar 8 olmak üzere dört kategoride toplam 35 sporcu mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya birçok sponsorlar da ciddi katkı koydu.  

Şampiyonlar Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, kategorilerde oynanan final karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belli oldu.  

Plaj Tenis Turnuvasında + 13 Çift kadınlarda Melis Mevlit-Nadir Çınarlılı, +13 çift erkeklerde Florin Sorodoc-Zeka Başel, +13 karışık çiftler Melin Önkaya-Yarkın Kuloğlu, yeni başlayanlarda ise Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu birinci oldu.

Ödüllendirme

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupa, plaket ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Plaj Tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, Asbaşkan Avni Ersuner, Genel Sekreter Güner Gülhan, Kocaresi Direktörü Destine Kocareis tarafından verildi.  

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1. Melis Mevlit-Nadir Çınarlı

2. Melin Önkaya-Elçin Özbilen

+ 13 Çift Erkekler

1. Florin Sorodoc-Zeka Başel

2. Halil Altınbaş-Necat Abdullahoğlu

+13 Karışık Çiftler

1. Melin Önkaya-Yarkın Kuloğlu

2. Mehmet Sonat-Nadir Çınarlı

Yeni Başlayanlar

1. Aydınb Kayol-Necat Abdullahoğlu

2. Mehmet Özcafer-Mehmet Özcafer

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