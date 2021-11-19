SFC Dörtyol Onaylandı

Aksa 1.lig ekiplerinde Dörtyol Spor Kulübü tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde yapılan genel kurul oynayıyla SFC firması ile yapılan isim sponsorluğu anlaşması onaylanarak resmiyet kazandı.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ile SFC direktörü Rifat Berkel tarafından uzun süredi yapılan görüşmelerden taraflar olumlu sonuç alarak isim sponsorluğ konusunda anlaşmaya varıldı.

Mesarya’nın 1.lig ekiplerinden Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk yönetimi genel kurulu onayıyla bu anlaşmanın yapıldığını açıkladı.

Böylece Aksa 1.lig ekiplerinden Dörtyol Spor Kulübü’nün adı SFC Dörtyol Spor Kulübü oldu.

SFC direktörü ve bir dönem Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığını üstlenen Rifat Berkel, ülke sporuna ve bölge kulüplerine destek vermeye devam ediyor.

3 Ligdeki Kulüplere Sponsor

Gençler Birliği eski başkanı SFC direktörü Rifat Berkel'in bölge takımlarına desteği devam ediyor.

Daha önce isim sponsorluğu konusunda BTM 2.lig takımı Boğaziçi ile başlayan isim sponsorluğu Aksa 1.ligin başarılı takımı Dörtyol ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varırken, SFC Grup BTM 1.Lig temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

SFC ismi 3 ligimizde Boğaziçi, Dörtyol ve 1461 İskele Trabzonspor adı önünde yer alacak.

Kulüplerimize Desteklerimiz Sürecek

SFC direktörü Rifat Berkel, BTM 2.lig ekiplerinden Boğaziçi ile sponsorluk anlaşmasının ardından 1.ligin başarılı takımı Dörtyol ile de sponsorluk görüşmesi yaparak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Berkel, 1461 İskele Trabzonspor yönetimi tarafından gelen teklife olumlu baktığını ve destek vereceğini belirtti.

Her üç ligde mücade eden kulüplerimize isim sponsorluğu yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtten SFC direktörü Rifat Berkel kulüplere destelerinin süreceğini ifade ederek, inşallah her üç tarafada hayırlı olması dileğinde bulundu.