Shakespeare’in ünlü “Macbeth” oyunu sahneledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” teması ile düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde, William Shakespeare’in ünlü eseri “Macbeth” sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen, Ulviye Karaca’nın yönettiği tek perdelik Macbeth, dün akşam 20.30’da YDÜ AKKM’de oynandı.

Oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, bazı LTB meclis üyeleri ve tiyatroseverler izledi.

Oyun sonrasında Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber tarafından sahneye davet edilen LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen oyuncuları teker teker tebrik ederken kısa birer de konuşma yaptılar.

Lefkoşa’da ve Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde oyunlarla yer almanın Şehir Tiyatroları için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Şen, Kuzey Kıbrıs’taki tüm tiyatroseverlere İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın kucak dolu sevgi ve selamlarını getirdiğini sözlerine ekledi.

HARMANCI: “MÜTHIŞ BİR OYUN İZLEDİK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise İBB Şehir Tiyatroları’nı festivalde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 15’inci yılına giren festivale oyunlarıyla büyük katkı koyan İBB Şehir Tiyatroları yönetimine ve oyunu sahneye koyan oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Harmancı “Sesiyle, ışığıyla, görsel efektleriyle ve en önemlisi oyuncu performansları ile müthiş bir oyun izledik. Macbeth’i Lefkoşalılarla buluşturduğu için, festivale değer kattıkları için tüm seyirciler adına Şehir Tiyatroları’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gece LTB Başkan Harmancı ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Şen’in karşılıklı plaket takdimleri ile sona erdi.

Bu akşam 20.30’da YDÜ AKKM’de İBB Şehir Tiyatroları bir kez daha “Macbeth” oyununu sahnelerken, 22 Eylül Cuma akşamı da Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Hayal-ı Temsil” oyununu sahneleyecek.