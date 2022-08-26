Shakira'dan ayrılan Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi

Futbol dünyasının Barcelona’lı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan futbolcu, ilk kez 23 yaşındaki yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. 35 yaşındaki futbolcu, yeni sevgilisiyle bir düğüne katıldı.

Pique’nin, halkla İlişkiler öğrencisi olan ve futbolcunun şirketinde çalışan Clara Chia ile birlikte, yakın arkadaşının düğününde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

DÜĞÜNE KATILDILAR

Pique’nin, halkla İlişkiler öğrencisi olan ve futbolcunun şirketinde çalışan Clara Chia ile birlikte, yakın arkadaşının düğününde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

İspanya'daki Hello! dergisinin elde ettiği fotoğraflarda ünlü sporcu, sarışın sevgilisiyle Costa Brava'daki düğünde el ele görülüyor.

Halkla ilişkiler öğrencisi Marti’nin, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalıştığı ve Pique ile orada tanıştığı öğrenildi.

Pique'in Shakira ile birlikteliğinden iki çocuğu bulunuyor. Tüm zamanların en çok satan şarkılarına imza atan Shakira ile Pique, 2010’da sanatçının Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.

ALDATTI MI?

Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, ayrılık haberi, Pique’nin aldatma iddialarının ardından gelmişti.

Shakira ve Pique, hem İngilizce hem de İspanyolca yayınladıları bir metinle ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift, açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti.

Çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

İkili, çocuklarının geçici velayeti konusunda anlaştı, ancak anlaşmanın kapsamı bilinmiyor. Pique, çocuklarının kendisiyle Barcelona’da kalmasını isterken, Shakira ise Miami’ye taşınmak istiyordu. Çünkü ünlü şarkıcı, ABD’de televizyonda bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.