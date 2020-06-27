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Shalamberidze,“Aysel”, “Kırmızı Çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

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Shalamberidze, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Aysel”, “Kırmızı Çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu
Shalamberidze,“Aysel”, “Kırmızı Çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Ketevan Shalamberidze, Kıbrıs Sanat Müzesi için, “Aysel” “Kırmızı çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini  tuvale yansıtarak sanarseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre daha önce Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıtan sanatçı Ketevan Shalamberidze, bu sefer özgün eserleri “Aysel”, Kırmızı çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji”’yi tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ketevan Shalamberidze Kimdir?
1960 yılında Gürcistan’da Tiflis şehrinde doğdu. 1986 yılında Tiflis Devlet Sanat Akademisi’nden mezun oldu. 1986’dan beri Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Birçok kişisel serginin sahibidir.

Bunlardan bazıları;
2019 – “Benliğin Dört Yönü”, “34” Galerisi, Tiflis
2018 – “Sonsuz Uzay”, Kızıl Meydan Galerisi, Tiflis
2013 – ‘Bakuriani 2013’
2012 – “İzlenim”, “Wanda” Galerisi, Tiflis
2009 – Londra’da kişisel sergi
2007 – “Pro-Art” Projesi, Tiflis
2002 – Sadaka Kişisel Sergisi, High Point, Kuzey Carolina
1999 – Tiflis Devlet Müzesi, Tiflis

Ketevan Shalamberidze Birçok Ulusal ve Uluslar Arası Sergilere Katıldı;
2018 – ‘Yaşam ve Tarz’ , Uluslararası Baskı Fuarı, Tiflis
2017 – Kara Meydan, Wanda Sanat Galerisi, Tiflis
2015- “İpek Yolu”, çağdaş ünlü sanatçıların bir sergisi, Xi’an, Çin
2014- Üç Gürcü sanatçının “Yaratıcı Şehir” sergisi, Paris
2012 – Sanat insanları birleştirmek için kelimelere ihtiyaç duymaz …, Salo, İtalya
2001 Gürcistan Kültür Günleri, Beadleston Galerisi, New York
1996 – Uluslararası Sanat Festivali, Edinburgh
1996- Gürcü sanatı “Eski yer” JOVILI, Somerset
1995- “Gürcü Sanatı” Sanat Merkezi, Bakü. Azerbeycan
1990 – ‘Intergraph’ Berlin, Almanya

Ketevan Shalamberidze Birçok Sanat Fuarlarına da Katıldı
2012- Chelsea Sanat Fuarı, Londra
2011 – “Uluslararası Sanat Festivali “ Kadınsı Sanat ” Kadın Sanatçılar Derneği, Trabzon
2010- Londra’da Rus, Asya ve Doğu Sanat Fuarı.
1997 -Uluslararası fuar “Berlin’de Deco 97.” Sergi , “Hobi Galerisi”, Berlin.

Sanatçının eserleri İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Belçika, İtalya, Gürcistan ve diğer ülkelerdeki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

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