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Shane Larkin: Türkiye Ligi'nin neden hâlâ devam ettiğini anlayamıyorum

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Shane Larkin: Türkiye Ligi'nin neden hâlâ devam ettiğini anlayamıyorum
Shane Larkin: Türkiye Ligi'nin neden hâlâ devam ettiğini anlayamıyorum

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.

"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum" diyen Larkin, "Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil. Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum. Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bir diğer basketbolcu Sinan Güler de konuya ilişkin açıklamasında, "Son günlerde ülkemizde yaşanan üzücü durumu yakından takip etmekle birlikte, gerek TBF yetkilileriyle gerek BSL'deki arkadaşlarımla diyalog halindeyiz. Bu noktada kurulan iletişim, sadece bu konuyla alakalı değil, ileride konuşabileceğimiz konularda tek bir ses olma konusunda ümit verici. Kaygımızı TBF ile tüm BSL oyuncuları olarak resmi bir bildiri ile paylaştığımız bu noktada, karara saygı duymakla birlikte, tedirginliğimiz haliyle devam etmektedir" dedi.

Fenerbahçeli basketbolcu Bobby Dixon (Ali Muhammed) ise, "Dünyadaki her lig ertelendi ama Türkiye bunu yapmayı reddediyor. Sağlık, sahip olduğumuz en önemli varlık. Doğru şeyi yapın. Risk almaya değmez" diye konuştu.

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