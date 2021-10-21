Sharma’nın Temasları Konusunda Açıklama

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsünün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ajay Sharma’nın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar konusunda izahatta bulunduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Sharma’nın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların gündeminde, BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanması konusunun bulunmadığını belirtti.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar” Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamada “Sharma’nın geçtiğimiz pazartesi ve salı günü Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları sırasında, BM’nin iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili üzerinde hem fikir olunan çerçevesine dahil olan ve desantralize federasyonu öngören; Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinin yeniden başlamasıyla ilgili İngiliz fikirleri konusunda daha fazla izahatta bulunduğunu ve ayrıntı verdiğini” ifade ettiler.

Öte yandan, BM özel temsilcisi atanması konusunda kendisine soru yöneltilen “Lefkoşa’daki yetkili bir kaynak” ise açıklamasında “yeni bir şey olmadığını, yalnızca BM Genel Sekreterinin bir aşamada bir temsilci atayacağına dair bazı güvenceler bulunduğunu” ifade etti.