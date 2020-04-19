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Sharon Stone neden çıplak poz verdiğini açıkladı

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Ünlü oyuncu Sharon Stone, Playboy'a verdiği pozlar için, "İlk zamanlar fazla maskülen algılandım. Sırf bunu değiştirebilmek için yarı çıplak poz verdim" dedi
Sharon Stone neden çıplak poz verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Playboy'a verdiği pozlar için, "İlk zamanlar fazla maskülen algılandım. Sırf bunu değiştirebilmek için yarı çıplak poz verdim" dedi

1990'lı yılların fenomen oyuncusu Sharon Stone, bilinmeyenlerini anlattı. Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj veren oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuştu.

1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, "Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, 'becerilebilir' terimi, 'çalışmaya uygun' ve 'kameraya uyumlu' ile eşanlamlıydı" diye konuştu.

Kendisinin ise kaslı ve atletik vücut yapısından dolayı maskülen algılandığını belirten Stone, "Bu algıyı değiştirebilmek için Playboy'a yarı çıplak poz vermiştim" dedi.

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