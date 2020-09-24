Temel İçgüdü' filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan Stone, 40 yıllık sinema kariyerinde birlikte kameraların karşısına geçtiği aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi. Watch What Happens Live isimli talk şova katılan Stone, De Niro'ya hayranlığını dile getirirken "Kesinlikle en iyi öpüşeni" demeyi ihmal etmedi.

Watch What Happens programına konuk olan Sharon Stone, öpüşme itirafıyla dikkat çekti. Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu seçti.