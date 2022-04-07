Shell: Rusya'dan ayrılmanın maliyeti 5 milyar dolar

Şirket, artık Rusya'dan petrol almayacağı taahhüdünde bulunmuş, ancak Ukrayna'nın işgalinden önce yapılan kontratlara uyulacağını söylemişti.
Shell'in Rusya'da artık iş yapmamasının maliyetine, Gazprom ile ortak yatırımlarından çekilmesi de ekleniyor.
Shell, savaş başladıktan kısa bir süre sonra Rusya'dan ucuz fiyata ham petrol alması nedeniyle eleştirilmişti.
Şirket tepkilerin ardından özür dilemiş ve Rusya'dan petrol satın almayı durdurma taahhüdünde bulunmuştu.
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