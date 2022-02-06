Shengen’in Dayanıklılığının Artırılmasına Draku’dan Destek

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku’nun, Avrupa Komisyonu’nun, Shengen alanının işleyişini denetlemek için uzman bir Konsey kurulması önerisine destek verdiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Fransa dönem başkanlığı çerçevesinde Lille’de gerçekleştirilen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında, AB içerisinde serbest dolaşım alanının yönetim mekanizmasının revizyonu ele alındı.

Shengen’in dayanıklılığının artırılması yöntemleri görüşülürken Draku, Shengen bölgesinin işleyişini izleyecek ve üye ülkelere zamanında önlem almaları için olası boşlukları haber verecek, iş birliğinde ve tehditlerin etkin göğüslenmesinde istikrar sağlayacak bir uzman konsey kurulmasını desteklediğini söyledi.