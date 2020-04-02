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Shenzhen’de kedi ve köpek eti yemek yasaklandı

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Yerel yönetim yetkilileri, “Yasak, insan medeniyetinin taleplerine ve ruhuna yanıt veriyor" dedi. Hayvan hakları örgütleri karardan memnun.
Shenzhen’de kedi ve köpek eti yemek yasaklandı

Çin’in Shenzhen kentinde kedi ve köpek eti yemek yasaklandı. Shenzhen, Çin’de bu yönde bir karar alan ilk kent odu. Yasak, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

Kentin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, “Köpekler ve kediler, diğer bütün hayvanlara kıyasla insanlarla çok daha yakın bir ilişki kurdular. Köpek, kedi ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması, kalkınmış ülkelerde yaygın bir uygulama. Bu yasak aynı zamanda, insan medeniyetinin taleplerine ve ruhuna yanıt veriyor” denildi.

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, yasak kararını memnuniyetle karşıladı. HSI uzmanı Dr Peter Li, “Bu gerçekten Çin’de her yıl 4 milyon kediyi ve 10 milyon civarında köpeği katleden acımasız ticarete son verme çabalarında dönüm noktası niteliğinde bir an olabilir” açıklamasını yaptı.

Çinlilerin yeme alışkanlıkları eleştiriliyordu

Yeni tip koronavirüs salgınından sonra dünya çapında gözler Çin’deki yeme alışkanlıklarına çevrilmiş, sosyal medyada kimi görüntüler yayılırken Çinliler de, salgın nedeniyle yeme alışkanlıklarına dair genellemeler nedeniyle ırkçılığa maruz kalmaktan şikayet etmişti. Bununla birlikte, korona salgınının ilk ortaya çıktığı sanılan Wuhan’daki hayvan pazarı kapatılmış, vahşi hayvanların ticareti ve etinin tüketilmesi şubat sonunda Çin genelinde yasaklanmıştı. Shenzhen ise bu yasağı kedi ve köpekleri de kapsayacak şekilde genişleten ilk kent oldu.

Özellikle köpek eti, Asya’da bazı ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor. Çinlilerin büyük kısmıysa hiç köpek eti yemediklerini söylüyor

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