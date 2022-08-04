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Shipyard Famagusta adlı gemi tersanesi İsraile bir Römorkör ihraç etti

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Shipyard Famagusta adlı gemi tersanesi İsraile bir Römorkör ihraç etti
Shipyard Famagusta adlı gemi tersanesi İsraile bir Römorkör ihraç etti

Shipyard Famagusta adlı gemi tersanesi İsraile bir Römorkör ihraç etti

120 çalışanı ile birlikte, yerel iş gücüyle 2021 yılında tamamlanan NANSHON 2 adlı çok amaçlı hizmet römorkörü, İsraile ihraç edildi.

Römorkör bugün Gazimağusa Limanında gerçekleştirilen gemi teslim töreni ile İsralin Hayfa limanına gitmek üzere Gazimağusa limanından yola çıktı.

Gazi Mağusa Liman Başkanlığında düzenlenen gemi teslim töreninde konuşan Shipyard Famagusta Gemi Tersanesi Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu dünya pazarına bu satışı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Gündoğdu tamamının Türk dizayn firması tarafından tasarlanan,İtalyan denetim firması Rina tarafndan denetlenen ve uluslararası olarak tescillenen hizmet römorkörünün yerli işgücü ile neler başarılabildiğinin en güzel örneği olduğunu kaydetti ve tüm ekibe teşekkürlerini sundu.
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de “bunun hayalini bile kurmak çok güzeldi şimdi ise bu anı yaşıyoruz” dedi ve gemi tersanesi ekibini kutladı.

Deniz, tersane yetkililerinin Rum ambargosuna rağmen sektördeki çalışmalarını yılmadan sürdürdüklerini vurgulayarak, ambaronun yasadışı olduğunu vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, bu başarının ülkeye çok hızlı şekilde döviz girişini sağladığını belirtti.

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