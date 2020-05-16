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Show TV şeftali hatasını düzeltti

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Show TV şeftali hatasını düzeltti
Show TV şeftali hatasını düzeltti

Kıbrıs mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan Şeftali kebabı geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

Show Haber’de verilen bir Şeftali Kebabı tarifi Kıbrıslı Türklerin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Bu durum üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi Show Ana Haber’e Şeftali Kebabı tarifi gönderdi.

Show Ana Haber’de dün akşam Kıbrıs’a özgü Şeftali Kebabı’nın tarifi verildi.  

 

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