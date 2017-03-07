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Show TV’nin hangi dizisi final yapıyor?

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Show TV’nin hangi dizisi final yapıyor?
Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği, başrollerini; Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal ve Rüveyda Öksüz paylaştığı Show TV'nin Cesur Yürek dizisi final kararı aldı.

Show TV’nin iddialı dizisi reytinglerde aradığını bulamayınca erken final yapma kararı aldı. Cesur Yürek, 21. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen ‘Cesur Yürek’in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.

RTÜK REKOR CEZA VERMİŞTİ!

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Show TV'de yayımlanan Cesur Yürek adlı dizinin bir bölümünde, acil bir ameliyat esnasında hekimlerin silahla tehdit edildiği, hakaret edildiği, darp edildiği ve küçük düşürüldüğü sahneyle ilgili şikayetini değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kanala 711 bin 834 lira idari para cezası vermişti.

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