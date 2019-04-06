Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri paylaşımı artırdı

LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret eden Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri toplamış oldukları gıda yardımlarını Paylaşım Mutfağı görevlilerine teslim etti.

Duyarlı davranışları nedeni ile öğrencilere teşekkür eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca paylaşım mutfağı ile ilgili öğrencileri bilgilendirerek sorularını cevapladı.

Başkan Harmancı: 200 kişiye günde bir öğün yemek sağlanıyor

Başkan Harmancı, LTB Paylaşım Mutfağının dayanışma ile süren bir yapıda olduğunu vurgulayarak günde yaklaşık 200 kişiye bir öğün yemek veridiğini kaydetti. Dayanışmanın önemini vurugulayan Başkan Harmancı yardımların paylaşımı artırmak adına örnek olduğunu kaydetti.

Çalışanların özveri ve emekleri ile mutfakta üç yıldır hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Harmancı yaptıkları katkı nedeniyle Şht. Turgut Ortaokulu öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Uzun: Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz

Okul öğrencilerinin birçok sosyal projede yer aldığını söyleyen okul müdürü Cengiz Uzun, önemli bir amaca hizmet eden LTB Paylaşım Mutfağına yapılan katkının önemine vurgu yaptı.