"Sibel Siber fırsat bulduğunu düşündüğü her durumda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirilerde bulunmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Meclis eski başkanlarından Sibel Siber’in özellikle son yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı haksız biçimde itham eder noktaya vardığını belirterek, “Meclis eski başkanlarından Sayın Sibel Siber’in belli bir amaçla gündemde kalma çabasını anlayışla karşılamakla birlikte, tamamen haksız bir zemin üzerinden yaptığı bu tür açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, sadece kendi amacına zarar vereceğini düşünmesini salık veririz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Meclis eski Başkanlarından Sayın Sibel Siber son dönemde fırsat bulduğunu düşündüğü her durumda Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirilerde bulunmaktadır. Eleştirmek herkesin hakkı olmakla birlikte, özellikle son yaptığı açıklama ile Sayın Siber Cumhurbaşkanımızı haksız biçimde itham eder noktaya varmıştır.

Şunu vurgulamak isteriz ki nüfus ve vatandaşlık politikaları en başta vatandaşlarımızın kendisini ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Cumhurbaşkanımızın katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde kendisinden önce konuşan hemen tüm konuşmacılar ülkedeki nüfusun tam olarak bilinmeden sağlık politikalarının belirlenemeyeceğini vurguladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bu konuya değinmek ihtiyacı duymuş ve geçen yıl bütçede ön görülmesine rağmen ekonomik kriz nedeni ile vazgeçilen nüfus sayımının ilk fırsatta yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çekmiştir. Bunun yanında 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na KKTC kimlik kartı sahiplerinin sayısını 220 bin olarak bildirdiğini, aynı bakanlığın bugün ise bu rakamı 350 bin olarak vermekte olduğunu, arada 130 bin fark bulunduğunu, bu konudaki karışıklığın da giderilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Nüfus ve vatandaşlık konuları, elbette devletin yetkili organları ile de ele alınmaktadır, ancak bu konu doğrudan doğruya Kıbrıs Türk toplumunu yakından ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanımız konuya bu açıdan da bakmaktadır.

Pile’de Rum yönetiminin kontrolündeki sahada yapılan ve Cumhurbaşkanımızın katılmadığı maç hakkında da konuşma ihtiyacı duyan Sayın Meclis eski Başkanı’na daha fazla izahat vermeyi gerekli görmüyoruz; çünkü bu konuda yeterince açıklama yapılmıştır. Anlamamakta direnenlere ve sırf eleştiri olsun mantığıyla olaya yaklaşanlara daha fazla açıklama yapmak anlamsızdır.

Meclis eski başkanlarından Sayın Sibel Siber’in belli bir amaçla gündemde kalma çabasını anlayışla karşılamakla birlikte, tamamen haksız bir zemin üzerinden yaptığı bu tür açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, sadece kendi amacına zarar vereceğini düşünmesini salık veririz.”