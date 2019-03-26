  • BIST 97.956
  • Altın 235,308
  • Dolar 5,4900
  • Euro 6,1994
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sibel Siber: Yapıcı eleştiriler demokrasinin bir gereğidir

» »
Sibel Siber Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamara cevap verdi
Sibel Siber: Yapıcı eleştiriler demokrasinin bir gereğidir

 Sibel Siber'in açıklaması şu şekilde:



Devlet Yönetimi’nde Anayasal görev ve sorumluluklara göre hareket edilmesinin kurumsallaşma adına büyük önem taşıdığını herzaman dile getirmişimdir. Son katıldığım televizyon programında birçok konuyla ilgili düşünce, öneri ve eleştirimlerim de bu yönde idi.

Yapıcı eleştiriler demokrasinin bir gereğidir ve kimseye zarar vermez, dikkate alındığında olumlu katkı sağlar. Hal böyle iken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eleştirilerimin belli bir amacı olduğu  ve kendi amacıma zarar vereceğim ifade edilmiştir. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır: “Meclis  Eski Başkanı Sibel Siber’in belli bir amaçla gündemde kalma çabasını anlayışla karşılamakla birlikte tamamen haksız bir zemin üzerinden yaptığı bu tür açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, sadece kendisine zarar vereceğini düşünmesini salık veririz.” Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun resmi açıklamasında şahsım için kullanılan ifade ve üslubun yorumunu siz değerli halkımıza bırakıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, kendisine verilen nüfus verilerinin yanlış olduğu iddiasında bulunmuş ve Anayasal yetkileri ortadayken halka şikayet etme yolunu seçmiştir. Daha sonra İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın iddialarını yalanlamış ve bu karşıklıklı yalanlamalar, kanımca makamlarda itibar kaybına neden olmuştur. Bunları ifade ettiğim konuşmamda, son MTG- Salamina Maçı ile ilgili olarak da kurumsallık yerine, tam bir dağınıklık yaşandığını ve sürecin başarısızlıkla yönetildiğini ifade ettim. Cumhurbaşkanı’nın kendi Devleti’nin başı olduğunu ve şikayet ettiği konularda Anayasal yetkilerini kullanabileceğine vurgu yaptım. Devlet ciddiyetinin bunu gerektirdiğini, bir muhalefet lideri gibi konuşmakla sorunları çözemeyeceğini ve halkta var olan güvensizliği derinleştireceğini ifade ettim.  Özet olarak dediklerim şunlardı:  “Bir ülke vatandaşlarının kendi devletinin yöneticilerine güven duymaması yaşam kalitesini düşüren en önemli nedenlerden biridir. Güven duygusu zarar görürse, toplumsal bağlar zayıflar, dayanışma yerine bireysel kurtuluş çabası başlar, aidiyet duygusu zarar görür. Maalesef son günlerde devletin en üst makamlarından yapılan açıklamalar bu güvensizliği iyice derinleştirmektedir.”

Halkımız tarafından  iyi bilinmektedir ki hem Başbakanlık dönemimde, hem Meclis Başkanlığı dönemimde büyük bir sorumluluk ve  gayretle, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle, ekip ruhuyla çalışmalarımı yürüttüm. Daha iyi bir yönetime, daha kurumsal bir yapıya kavuşmak için çaba ortaya koymaktan başka bir amaç gütmedim.

Halkımızın yaşam kalitesine olumlu katkısı olacak tüm konularda duyarlılık ve sorumlulukla hareket etmeyi, gerektiğinde yapıcı eleştiriyi, toplumsal görev olarak bildiğimi bir kez daha belirtmek isterim. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir Müezzinler için tek yürek olundu26 Mart 2019 Salı 15:00
  • Baybars KKTC nüfusunu açıkladı26 Mart 2019 Salı 14:32
  • KTTO ile İş Bankası arasında kredi kartı protokolü26 Mart 2019 Salı 13:15
  • Töre: “KKTC’ye sahip çıkma zamanı gelmiştir”26 Mart 2019 Salı 13:10
  • Naim cinayetinde yeni gelişme26 Mart 2019 Salı 12:08
  • Anadolujet Kuzey Kıbrıs duyurusu: 4 ilden direkt uçuşlar başlıyor26 Mart 2019 Salı 12:04
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başladı - CANLI YAYIN26 Mart 2019 Salı 12:01
  • Hintkeneviri ithal ve tasarrufundan bir tutuklama26 Mart 2019 Salı 11:21
  • Ev Açma ve hırsızlık26 Mart 2019 Salı 11:19
  • Naim cinayetinde flaş gelişme26 Mart 2019 Salı 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti