  • BIST 8829.41
  • Altın 2238.168
  • Dolar 32.2972
  • Euro 35.2361
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Sibel Siber'den 'kitaplı' gönderme...

» »
Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Sibel Siber, sahte diploma skandalına 'kitaplı' bir gönderme yaptı.
Sibel Siber'den 'kitaplı' gönderme...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Siber, şunları kaydetti:

“Hoca olamayacak nitelikteki öğrenciler ve yüksek mevkilerdeki ailelerin yakınları ve çocukları, bazen okula bile uğramadan çeşitli iltimas ve rüşvetlerle icazetler( diploma) aldılar, hatta hocalığa atandılar… Bu sahte diplomalı hocalar, eğitimin kalitesini düşürdüler. Medreselerden yetişen kadılar da makamlarını para karşılığı sattılar. Böylece hukuk sistemi bozuldu, rüşvet yaygınlaştı, halkın adalete, eğitime inancı sarsıldı...” 

Okumakta olduğum “İmparatorluktan Cumhuriyet’e, Tıbbiye’nin ve Bir Tıbbiyeli’nin Öyküsü “ isimli kitaptan, 18.yy sonu Osmanlı dönemini anlatan bir paragraf.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke genelinde denetimler yapıldı17 Mart 2024 Pazar 10:49
  • Kanunsuz bıçak taşımak17 Mart 2024 Pazar 10:47
  • Sahtekarlıkla para temini17 Mart 2024 Pazar 10:43
  • Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır17 Mart 2024 Pazar 10:42
  • Firar eden mahkuma ilişkin polisten açıklama!17 Mart 2024 Pazar 10:39
  • Hukuk alanında öncü bir inceleme!17 Mart 2024 Pazar 10:38
  • CTP Güzelyurt'ta yürüyüş düzenledi16 Mart 2024 Cumartesi 22:38
  • Kıbrıs'tan yola çıkan ilk gıda yardımı Gazze'ye ulaştı16 Mart 2024 Cumartesi 17:17
  • UNICEF: Gazze’de açlık çeken bebeklerin oranı ikiye katlandı16 Mart 2024 Cumartesi 16:43
  • Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Yüzlerce Suçlu Yakalandı16 Mart 2024 Cumartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti