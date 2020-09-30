Sibel Siber’den ‘yeni siyasi parti’ açıklaması

Ada Tv'de konuşan Dr. Sibel Siber, ülkenin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sibel Siber “Toplum lehine ya da siyasi parti başkanı olurken ne gibi projeleri söyleniyor? Yok. Vaad ‘beni seçerseniz iktidar oluruz’ şeklinde hep… Ama proje yok. Sorunlara somut çare yok. ‘Biz olma’ hali tamamen erozyona uğradı. Bakın: Ülkenin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var. Ülkenin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var diye vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.