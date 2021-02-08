Sibel Siber:Sanırım hiçbir yerde bu yükseklikte değil.

Sibel Siber katıldığı TV programında şöyle konuştu;

“Mutasyonlu virüsün var olduğunu bilmek çok önemlidir, hep deriz tedavi için teşhis… O nedenle artık geç de olsa bilmemiz çok iyi oldu. Türkiye 1 Ocak’ta açıkladı bu mutantı. İngiltere’den gelen bir uçakta, yolcuda… Bugün Türkiye’de 17 ilde 128 vaka var resmi olarak… Tüm dünya bu 3 mutant için, İngiltere, Brezilya ve Afrika mutasyonları için alarma geçti. Çünkü bunlar yüzde 70, çok yükse bir oranla daha bulaşıcı… Yani bugüne kadar bir maske ile korunabiliyorken maalesef tek maske kurtarmıyor artık. Bu net… Bununla ilgili özel maskeler de üretildi veya deniyor ki üst üste 2 maske takın. Dünyada tedbirler artırıldı ve yoğun çalışmalar sürüyor. Rum tarafı bu virüsü Aralık sonu Ocak başı tespit etti. 12 olarak bildirilmişti en son… Türkiye’ye numune olarak gönderilen test sayısı bakımından yüzde 80’e tekabül ediyor bizdeki mutant… Sanırım hiçbir yerde bu yükseklikte değil. Yeni gelecek kitlerle çıkacak gerçek oran… Belli ki bizdeki baskın olan mutant virüstür. O zaman çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Vakaların artması da bunu gösteriyor….”