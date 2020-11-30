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Sibel Siber:Teknokrat hükümetlere ihtiyacımız var

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Eski Başbakanlardan Sibel Siber: "Bırakalım bakanlar dışarıdan atansın. Teknokrat hükümetlere ihtiyacımız var. Bu bizim çıkış yolumuzdur" dedi.
Sibel Siber:Teknokrat hükümetlere ihtiyacımız var

Eski Başbakanlardan Sibel Siber: "Bırakalım bakanlar dışarıdan atansın. Teknokrat hükümetlere ihtiyacımız var. Bu bizim çıkış yolumuzdur" dedi.

İşte Sibel Siber’in açıklamaları:

“Bir şey olmak isteyenler siyasete girmesin. Topluma bir şey vermek isteyenler siyasete girsin. Topluma faydanız yoksa bakan olsanız ne olacak? 3 günde adınız unutulacak. Toplumunuza ne verdiniz? Hangi işlere imza attınız? Önemli olan bunlardır. Toplum için çalışmak isteyenler siyasete heves etsin. İçinde vizyon, manevi duygular yoksa geniş kitlelerin aktörü olma. Geniş kitlelerde bir oyuncu olmak istersen bilginle vizyonunla vereceğin bir şeyler olsun.

Milletvekili seçilebilirseniz. Ama her milletvekilinin kendisini bir gün bakan olarak görmek istemesi, bizim siyasi kültürümüzün kötü yönüdür. Milletvekili vekil olarak kalsın, çalışsın, yasama görevini yapsın. Bırakalım bakanlar dışarıdan atansın, teknokrat olan, işin uzmanı, siyasi gailesi olmayan, seçilme endişesi olmayan insanlar ülke için çalışsın. Bu çıkış yoludur, iyileştirme yoludur. Teknokrat hükümetlere ihtiyacımız var.”

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