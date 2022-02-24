  • BIST 1.909,56
  • Altın 884.947
  • Dolar 14.1471
  • Euro 16.0049
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Sibel Tatar "100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni Ziyaret Etti

»
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bedesten’de kurulan 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti.
Sibel Tatar "100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bedesten’de kurulan 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Sergiyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Batı için karanlık dönem olarak nitelendirilen Orta Çağ Dönemi’nde Türk ve İslam’da ne kadar önemli bir dönem yaşandığını, bilimin çok ileride olduğunu, birçok bilime hizmet edildiğini, bu dönemin Batı’ya örnek olduğunu söyledi.

Aydınlık bir dönemi temsil etmesinin bir Türk ve Müslüman olarak kendisini gururlandırdığını dile getiren Tatar, “Tarihimizde bilim konusunda bilmediğimiz birçok bilgi olabilir. Tarihimizi, görselleriyle birlikte öğrenebileceğimiz ve 28 Şubat'a kadar açık olacak olan bu sergiyi görmenizi tavsiye ediyorum” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de konuşmasında, serginin amacının çocuklara ve gençlere, ataların bilime yaptığı katkıları göstermek olduğunu ifade ederek her alanda bilime atılan temellerin genç kuşaklara örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gisele Bündchen’den Tom Brady’ye Rest: Ya Futbol Ya da Ben19 Şubat 2022 Cumartesi 13:55
  • Adriana Lima Hamile Olduğunu Duyurdu19 Şubat 2022 Cumartesi 13:35
  • Önce Yorumlarını, Sonra Fotoğraflarını Sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Bitirdi18 Şubat 2022 Cuma 23:14
  • Bella Hadid’den Başörtüsü Tepkisi18 Şubat 2022 Cuma 19:23
  • Çok Güzel Hareketler 2, Ekranlara Geri Dönüyor17 Şubat 2022 Perşembe 21:45
  • KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şubat Ayı Konserleri Kapsamında Yeni Bir Konserde Dinleyici İle Buluşuyor17 Şubat 2022 Perşembe 18:50
  • KIFSAD Fotoğraf Sergisi 22 Şubat’ta Açılacak17 Şubat 2022 Perşembe 18:03
  • How I Met Your Father İkinci Sezon Onayı Aldı16 Şubat 2022 Çarşamba 22:15
  • Milyon Dolarlık Tabloya Göz Çizen Güvenlikçi İlk Kez Konuştu: ‘Yaptığım Ahmaklık’13 Şubat 2022 Pazar 19:13
  • “Nihayet Bitti” Adlı Tiyatro Oyunu 16 Şubat’tan İtibaren Rüstem Kitabevi’nde13 Şubat 2022 Pazar 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti