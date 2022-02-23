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Sibel Tatar, 11 izci lider için düzenlenen sertifika törenine katıldı

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Sibel Tatar, 11 izci lider için düzenlenen sertifika törenine katıldı
Sibel Tatar, 11 izci lider için düzenlenen sertifika törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü Derneği tarafından organize edilen 4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu’nda başarı gösteren 11 izci lider için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Sibel Tatar, izciliğin, doğayı ve insanı kucaklayan anlayışına dünyanın ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurguladı.

SİBEL TATAR

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği binasında, Dünya İzci Düşünce Günü olan dün  gerçekleşen sertifika töreninde konuşma yaptı.

Sibel Tatar, 4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu’nun açılışını ağustos ayında yaptıklarını anımsatarak, bugün ise kursa katılarak başarı gösteren katılımcılara liderlik belgesi verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve tüm emeği geçenleri kutladı.

Sibel Tatar, izcilik misyonunun derneğin enerjisi ile birleşmesiyle çok başarılar elde edileceğine de inanç belirtti.

“ÇOCUKLAR, İZCİLİĞE KATILMASI İÇİN TEŞVİK EDİLMELİ”

Çocukların izciliğe katılması için teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Sibel Tatar, izciliğin doğayı ve insanı kucaklayan bir anlayış olduğunu ve bu anlayışa dünyanın ve ülkenin ihtiyacı olduğunu kaydetti.

BAHADIR

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır da, Dünya İzci Düşünce Günü’nde iyiliğin, dostluğun ve vefanın öneminin vurgulandığını belirterek, derneğin ülkenin farklı şehirlerinde de çoğalarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Liderlerin eğitimlerine verdikleri öneme değinen Bahadır, başta Sibel Tatar’a, 4 Tahta Lider Eğitimcisi kursu için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bahadır, kursun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür etti.

MENTEŞ

Kurs Müdür Yardımcısı Aytül Menteş de, izciliğin, gönüllülük, sevgi, birliktelik ve hoşgörüye dayandığını ifade ederek, başta kursun açılışında ve bugün de sertifika töreninde yanlarında yer alan Sibel Tatar’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, konuşmaların ardından kelebek izcilerin gösterisi ve izci liderlerin izci şarkıları yer aldı.

Daha sonra 4 Tahta Kursu’nu tamamlayıp lider eğitimci olma hakkını kazanan 11 izci lidere sertifika verildi.

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