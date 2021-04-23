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Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 
Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 

Burada çalışanlar ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Sibel Tatar, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

 

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni daha önce de ziyaret ettiğini ve merkezde yürütülen eğitsel ve öğretim faaliyetlerinden oldukça etkilendiğini dile getiren Sibel Tatar, okulda güçlü bir paylaşım anlayışının kök saldığını ve başarıyla yönetildiğini ifade ederek bundan duyduğu mutluluğun altını çizdi. 

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne yaptıkları ziyaretin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, merkezde öğrenim gören çocuklarımızı sevindirme amacı taşıdığını dile getiren Sibel Tatar, merkezde yürütülen başarılı çalışmaların artarak süreceğine inanç belirtti.

Sibel Tatar, ziyarette kendisine eşlik eden Bellapais Inner Wheel ve Soli Inner Wheel kulübü yetkililerine verdikleri destek nedeni ile, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi yöneticilerine, eğitmen ve çalışanlarına özel eğitime muhtaç çocuklarımızın yaşamına yaptıkları olumlu dokunuş ve eğitim hayatlarına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.

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