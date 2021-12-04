Sibel Tatar, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, özel eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Sibel Tatar, toplumda kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği yaratması nedeniyle Algım Özel Eğitim Merkezi yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti.

Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu ve bu günde engelli bireylerin eksikliklerinin değerlendirilip tespit edilerek eyleme geçilmesinin önemine dikkat çekti.

Seçim sonrası oluşacak yeni Meclis’te Özel Eğitim Yasası’nın ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine değinen Sibel Tatar, bunun takipçisi olacağını dile getirdi.

Özel eğitimle ilgili devlet okullarının da sayısının artırılmasının gerektiğini söyleyen Sibel Tatar, Çilem Dağıstanlı eğitmenliğinde özel eğitim alan çocukların el ve mutfak becerilerinin gelişimini sağlayan etkinlik nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade etti.

KARADENİZ: “ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR BİRÇOK ALANDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYOR”

Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karadeniz de yaptığı konuşmada, verdikleri hizmetlerle ilgili Sibel Tatar’a bilgi verdi.

Eğitim alan çocukların birçok alanda büyük başarı elde ettiğini kaydeden Karadeniz, Özel Eğitim Yasası’nın bir an önce hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

Çilem Dağıstanlı da yaptığı konuşmada, Algım Özel Eğitim Merkezi’nde çocuklarla yaptıkları etkinlikle özel eğitim alan çocukların el becerilerini geliştirerek özgüven kazanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.