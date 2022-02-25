  • BIST 1.873,11
  • Altın 868.626
  • Dolar 14.0815
  • Euro 15.8099
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile toplantı gerçekleştirerek, Beyarmudu bölgesine yönelik kadın çalışmaları konusunda atılabilecek yeni adımları görüştü.
Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret etti. 


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile toplantı gerçekleştirerek, Beyarmudu bölgesine yönelik kadın çalışmaları konusunda atılabilecek yeni adımları görüştü.


Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile kadın çalışmalarıyla ilgili yapılabileceklerini içeren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek kadın çalışmaları üzerine yapılan istişarelerde olumlu sonuçlar almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 


SİBEL TATAR’IN GİRİŞİMİYLE, KADIN ÜRETİCİLER BEYARMUDU’NDA KURULACAK AÇIK PAZARDA YER ALACAK


8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 5 Mart Cumartesi, Beyarmudu’nda kadın üreticilere kurulacak açık pazarın açıklamasını yapan Sibel Tatar, ayrıca haftada bir gün bölgede kurulacak açık pazarda kadınların, ürünlerini sergilemeye devam edebileceğini kaydetti. 


Tatar, üreten pek çok kadının olmasına rağmen üretilenlerin satışı ve pazarlanması konusunda sıkıntıların olduğunu dile getirerek Beyarmudu Belediye Başkanı’na duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. 


BEYARMUDU’NDA ANNE-BABA OKULU KURSLARI VE KADINLARA İŞ ALANINA YÖNELİK EĞİTİM 


KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlatacağı Anne-Baba Okulu kurslarının Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla da yapılmasını görüştüklerini söyleyen Sibel Tatar, ayrıca kadınlara yönelik iş alanında faydalı olabilecek çeşitli eğitimler veren kursların düzenlenmesi konusunun da gündemlerinde olduğunu kaydetti. 


Sibel Tatar, ailenin ve kadının yanında olan daha fazla sayıda yeni çalışmalar yürütebileceklerine inanç belirtti.  
Beyarmudu Belediye Başkanı Edip ise, Sibel Tatar’a teşekkür ederek Beyarmudu bölgesine yeni projelerle özellikle kadınlara yönelik çalışmalarla katkı sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyarmudu bölgesinde bir ilk adım olarak yapılacak etkinlikle bölge ekonomisine katkı koymayı amaçladıklarını söyledi ve “Bir ilki bölgemiz adına başaracağız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Ne Manşet Attı? 25 Şubat 202225 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu, yaşamını yitirdi24 Şubat 2022 Perşembe 22:11
  • Mustafa Hocayı kaybettik24 Şubat 2022 Perşembe 21:21
  • Maliye'ye 300 Milyona kadar borçlanma yetkisi24 Şubat 2022 Perşembe 20:51
  • Ukrayna’da eğitim gören Kıbrıslı Türk Pekineli: Lviv'deyim çok şükür iyiyiz24 Şubat 2022 Perşembe 20:28
  • Dışişleri Bakanı Taçoy: Temsilciliğimize yaklaşık 10 kişi başvurdu, bir sıkıntı yok24 Şubat 2022 Perşembe 20:25
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, İlk Kez Dernek Ofisine Sahip Olmayı ve Yeni Avrupa Birliği Projelerini Kutladı24 Şubat 2022 Perşembe 20:13
  • Yine borçlanıyoruz!24 Şubat 2022 Perşembe 20:09
  • Yeni Bakanlar Kurulu’nun İlk Toplantısı Gerçekleşti24 Şubat 2022 Perşembe 20:03
  • Rus savaş gemisi Kıbrıs açıklarında ilerliyor!24 Şubat 2022 Perşembe 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti