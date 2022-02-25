Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile toplantı gerçekleştirerek, Beyarmudu bölgesine yönelik kadın çalışmaları konusunda atılabilecek yeni adımları görüştü.



Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile kadın çalışmalarıyla ilgili yapılabileceklerini içeren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek kadın çalışmaları üzerine yapılan istişarelerde olumlu sonuçlar almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



SİBEL TATAR’IN GİRİŞİMİYLE, KADIN ÜRETİCİLER BEYARMUDU’NDA KURULACAK AÇIK PAZARDA YER ALACAK



8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 5 Mart Cumartesi, Beyarmudu’nda kadın üreticilere kurulacak açık pazarın açıklamasını yapan Sibel Tatar, ayrıca haftada bir gün bölgede kurulacak açık pazarda kadınların, ürünlerini sergilemeye devam edebileceğini kaydetti.



Tatar, üreten pek çok kadının olmasına rağmen üretilenlerin satışı ve pazarlanması konusunda sıkıntıların olduğunu dile getirerek Beyarmudu Belediye Başkanı’na duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.



BEYARMUDU’NDA ANNE-BABA OKULU KURSLARI VE KADINLARA İŞ ALANINA YÖNELİK EĞİTİM



KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlatacağı Anne-Baba Okulu kurslarının Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla da yapılmasını görüştüklerini söyleyen Sibel Tatar, ayrıca kadınlara yönelik iş alanında faydalı olabilecek çeşitli eğitimler veren kursların düzenlenmesi konusunun da gündemlerinde olduğunu kaydetti.



Sibel Tatar, ailenin ve kadının yanında olan daha fazla sayıda yeni çalışmalar yürütebileceklerine inanç belirtti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Edip ise, Sibel Tatar’a teşekkür ederek Beyarmudu bölgesine yeni projelerle özellikle kadınlara yönelik çalışmalarla katkı sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyarmudu bölgesinde bir ilk adım olarak yapılacak etkinlikle bölge ekonomisine katkı koymayı amaçladıklarını söyledi ve “Bir ilki bölgemiz adına başaracağız” dedi.