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Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel, Soli Güzelyurt Inner Wheel, Othello Mağusa Inner Wheel ve Başkent Lefkoşa Inner Wheel kulübü başkan ve üyeleri ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretindeki konuşmasında, kendisinin sosyal medya aracılığı ile yaptığı çağrıyla Inner Wheel kulübü üyelerinin ve vatandaşların el emeğini katarak işlediği battaniye ile şallarla yaşlı ve bakıma muhtaç hastaları sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin duvarında gördüğü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşlılar için söylemiş olduğu “Bir milletin, yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur” sözünü okuyarak bu düşünceye katıldığını belirtti.

Sibel Tatar, Inner Wheel kulübü üyelerinin ve duyarlı vatandaşların el emeği ile ördükleri battaniye ve şallarla yaşlılara ve bakıma muhtaç hastalara destek olduğunu ifade ederek, “Yaptığım çağrıya kulak verip el emeğini esirgemeyen tüm Inner Wheel kulübü üyelerine ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. İçim Çağıner’in yeni yıl için hazırladığı keklerin yanında, Cumhurbaşkanlığı mutfağında hazırlanan Kıbrıs çöreklerimizi ve Berrin Avunduk’un gönderdiği hellimleri, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hasta ve yaşlılarla paylaşıp onlara yeni yıl neşesi yaşatmak ve sevindirmek istedik” dedi.

Sibel Tatar, 2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı ve Opera Sanatçısı Laden İnce, yaşlılara müzik dinletisi sundu.

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