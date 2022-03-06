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Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda Emekçi Kadınları Ziyaret Etti

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Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda Emekçi Kadınları Ziyaret Etti
Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda Emekçi Kadınları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Gazimağusa Belediye Pazarı’nda yer alan, kadın emeği ürünlerinin satışının yapıldığı stantları dolaşıp emekçi kadınları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri ağına dahil olan kadın örgütlerin talebi üzerine Gazimağusa Belediye Başkanı ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan görüşmede, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın emeği ürünlerin sergilenmesi kararlaştırıldı.

Emekçi kadınlarla sohbet eden ve stantları dolaşarak alışveriş yapan Sibel Tatar, yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınları ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kadın emeğinin önemine vurgu yapan Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın ürünlerinin sergilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek emekçi kadınlara ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

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