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Sibel Tatar geceyarısı yaptığı paylaşımla Serhat İncirli'nin programının yayından kaldırıldığını duyurdu

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Medya Life ile yapılan anlaşma kapsamında kanalımızda sabah programını sunan, Serhat İncirli’nin programı 13 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kanal T Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılmış ve anlaşma fesh edilmiştir.
Sibel Tatar geceyarısı yaptığı paylaşımla Serhat İncirli'nin programının yayından kaldırıldığını duyurdu

KAMUOYUNA DUYURU

Medya Life ile yapılan anlaşma kapsamında kanalımızda sabah programını sunan, Serhat İncirli’nin programı 13 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kanal T Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılmış ve anlaşma fesh edilmiştir.

Tarafsızlık temelinde, yayın yapan kanalımızda, gazeteci Serhat İncirli, temel ilkelerimizle ilgili defalarca uyarılmıştır. Uyarıları dikkate almadan yayınlarını yayın ilkelerimize aykırı olarak sürdürmesi nedeniyle bu kararın alınması elzem hale gelmiştir. 8 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı yayın içeriği ile ilgili avukatlarımız gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Sibel TATAR

Kanal T Direktör

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