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Sibel Tatar: Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün sanatı hayır işiyle birleştirmesi çok anlamlı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği “Kadınca Esintiler XIII” isimli karma resim sergisinin açılışını yaptı.
Sibel Tatar: Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün sanatı hayır işiyle birleştirmesi çok anlamlı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezindeki sergi açılışında yaptığı konuşmada, Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği resim sergisinde elde edilecek gelirin, sağlığa bağışlanacak olmasının önemine dikkat çekti.

Sanatın birleştirici gücü olduğuna inandığını aktaran Sibel Tatar, Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün sanatı hayır işiyle birleştirmesinin çok anlamlı olduğunu anlattı.

Sibel Tatar, iyiliğin bulaşıcı olduğunu ve örnek davranışların başında geldiğini belirterek, toplumda duyarlılığın artırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kadınların bir araya geldiğinde önemli işlere imza attığına işaret eden Sibel Tatar, sergiye eserleriyle katılan kadınları tebrik etti.

Kadınların birçok alanda başarılı olduğunu belirten Sibel Tatar, kadınları daha iyi yerlerde görmek istediklerini dile getirdi.

Kadınlara ülkemizde değer verildiğini ancak ülkenin ilerlemesi için kadınların önünün daha fazla açılması gerektiğine dikkat çeken Sibel Tatar, kadınların iş hayatında, bürokraside ve mecliste daha çok yer alması gerektiğine vurgu yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle engelli kadınlar ve engelli annelerin sorunlarını konuşmak için Cumhurbaşkanlığı’nda yemek düzenlendiğini anlatan Sibel Tatar, toplumda engelli bireyler konusunda duyarlılıkta bir zayıflık olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Duyarlılığın artırılması için okullarda küçük yaştan itibaren eğitim verilmesi gerektiğine işaret eden Sibel Tatar, yapılan çalışmaların kendi içinde kısıtlı kalmaması ve basın yoluyla geniş kitlelere duyurulması gerektiğini vurguladı.

Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Girne Akdeniz Lions Kulübü başkanı ve yönetim kurulunun açtığı serginin önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmadan dolayı kulüp üyelerini tebrik etti.

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