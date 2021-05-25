  • BIST 1.451
  • Altın 509,173
  • Dolar 8,4125
  • Euro 10,3108
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Sibel Tatar: İnançla destek vereceğim

» »
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul etti
Sibel Tatar: İnançla destek vereceğim

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul ederek, girişimci bir Kıbrıs Türk kadını olan Sibel Tatar’ın, derneğe ve Kıbrıs Türk kadınına yapmış olduğu katkıların sürmesi temennisinde bulundular.  

“İNANÇLA DESTEK VERECEĞİM”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin, hayatta başarısını ispat etmiş çok değerli insanlardan oluştuğunu vurgulayarak dernek yönetim ve üyelerini tebrik eden Sibel Tatar, girişimci kadınlara fırsatlar yaratarak önünü açmayı ilke edinen derneğin bu amacına inançla destek vermekten büyük mutluluk duyacağını dile getirdi.

 BAŞARILARIN SAHİPLENİLMESİNİN ÖNEMİ…

Kadınların dayanışmasının ve başarılara birlikte sahip çıkılmasının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, büyük başarıların ve topluma hizmetin; bu anlayışla elde edilebileceğine duyduğu inancın altını çizdi. Kadınların önünün açılmasına yönelik ihtiyacın, global ölçekte bir sorun olduğunu kaydeden Sibel Tatar, kararlılıkla projeler hazırlayarak kamu menfaati uğruna çalışan, sosyal sorumluluk refleksi ile projeler hazırlayıp yaşama geçiren tüm sivil toplum örgütü ve derneklerin Kıbrıs Türk Halkı’nın sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir görevi yerine getirdiklerine dikkat çekti.  

“SİBEL TATAR, GİKAD’A DEĞER KATACAKTIR”

Girişimci yönünü her anlamda göstermiş bir kadın olarak, Sibel Tatar’ı, GİKAD’ın ilk onur üyesi olarak derneğe davet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Sibel Tatar’ın onur üyeliğinin GİKAD’a değer katacağının altını çizdi. Sibel Tatar’ın, yüksek enerjisiyle, sosyal sorumluluk projelerinde birçok önemli başarıya imza attığını vurgulayan İçim Kavuklu, Sibel Tatar’ın iş hayatına kattığı değerin herkesin malumu olduğunu ifade ederek tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor25 Mayıs 2021 Salı 14:12
  • Sibel Tatar: İnançla destek vereceğim25 Mayıs 2021 Salı 14:09
  • Girne’de Temizlik ve Yol Çizgilerinin Yenilenmesi Çalışmaları Başlatıldı25 Mayıs 2021 Salı 13:43
  • Salamis Ormanlarından kum alınıyor25 Mayıs 2021 Salı 13:41
  • MTG'de testler negatif25 Mayıs 2021 Salı 13:08
  • “İnsan ticareti mağdurları için sığınma evi ihtiyacı var”25 Mayıs 2021 Salı 13:02
  • Dörtyol mandıralar bölgesinde yangın25 Mayıs 2021 Salı 12:58
  • Talat, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılabileceğini söyledi (VİEDO)25 Mayıs 2021 Salı 12:28
  • KTOEÖS: Eğitim Bakanının “Ben Yaparım Olur” Mantığı İle Aldığı Kararları Kabul Etmiyoruz25 Mayıs 2021 Salı 11:59
  • Meclisi Başkanı Sennaroğlu, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı'nı kabul etti25 Mayıs 2021 Salı 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti