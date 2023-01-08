Sibel Tatar: İş birliği, çalışkanlık ve sorumlulukla, birçok alanda büyük başarılar elde edilebilir

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek ipek kozası yetiştiriciliği projesinin tanıtım toplantısı Akçay Muhtarlığı Kadın Kültür Sanat Evi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi’nde olduğu gibi paydaşların iş birliğinin sürdürülebilirlik bağlamında önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, Akçay’ın ipek kozası yetiştiriciliği projesinin pilot bölgesi olmaya elverişli olduğunu ifade etti.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün projeye olan ilgisinin motivasyonu yukarı çektiğini dile getiren Sibel Tatar, iş birliği, çalışkanlık ve sorumlulukla, birçok başarının elde edilmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

KKTC’nin batı bölgesinin barındırdığı potansiyele dikkat çeken Sibel Tatar, ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm açısından, bölgenin geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yaparak, ipek kozası yetiştiriciliği projesinin bu bağlamda da değerlendirildiğinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sibel Tatar, üretilen kültürel ve otantik her bir ürünün pazarlanmasının önemine vurgu yaparak, Kıbrıs Türk insanının ürettiğinin proje kapsamında turistle buluşacak olmasının yaratacağı ekonomik potansiyele dikkat çekti.

Sibel Tatar, projenin fikir sahiplerinden olan Dervişe Çeliker başta olmak üzere projeye katkı sağlayan ve önümüzdeki dönemde projenin paydaşı olacak herkese teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi yaptığı konuşmada, proje kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilk etapta 1000 dut ağacı yetiştirileceğini belirtti.

Bunun aşama aşama gerçekleşeceğini dile getiren Hamdi projenin, pilot bölge olarak seçilen Akçay’dan başlayıp ada geneline yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü de yaptığı konuşmada, bu projenin bölge insanına katacağı katma değere dikkat çekerek, ipek kozası yetiştiriciliği projesinin kadınlarımızın ek gelir sağlamalarına imkân sunacağını ifade etti. Tanıtım etkinliğinde Dervişe Çeliker projenin amacı ve detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte, Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Münüse Ağagil de eşlik etti