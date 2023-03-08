Sibel Tatar: Kadın olmak demek hayatın her anında emek demektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, “İçimizin hala acı ile burkulduğu bu günlerde tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım çünkü kadın olmak demek hayatın her anında emek demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Sibel Tatar, “İçimizin hala acı ile burkulduğu bu günlerde tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım çünkü kadın olmak demek hayatın her anında emek demektir” dedi.

Sibel Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayat bizi en beklenmedik anlarda sınıyor. Burkulan yüreklerimiz, sıkışan kalplerimiz ile binlerce insanın hayatını kaybettiğine, milyonların hayatın en zor şartları ile baş başa kalabileceğine şahit oluyoruz. Biz kadınlar birer profesyonel, birer ev hanımı, birer eş olarak toplum içinde tüm gücümüzle var olmaya çalışıyoruz. Fakat bunların hepsinden öte tanrının bize bahşettiği çok özel bir şans olan annelik hasleti ile doğuyoruz. Bu zor zamanlar toplumsal dayanışmanın, birbirimizi anlamanın, empatinin önemine işaret ediyor. Biz kadınlar acıyı da coşkuyu da hesapsız yaşayan insanlarız. İçimizin hala acı ile burkulduğu bu günlerde tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım, çünkü kadın olmak demek hayatın her anında emek demektir.”