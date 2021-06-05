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Sibel Tatar: Kadınlar, çok güçlü, çok verimli, yeter ki önleri açılsın

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Mormenekşe Kadınlar Birliği, Kıbrıs’ın en kıymetli el işi nakışlarından “İskele İşi”nin unutulmayıp gelecek nesillere taşınması amacıyla Kültür Dairesi’nin desteğiyle başlattığı kurs sona erdi.
Sibel Tatar: Kadınlar, çok güçlü, çok verimli, yeter ki önleri açılsın

Kursta yapılanlar  bugün Mormenekşe Parkı’nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, Kıbrıs kültürünü yaymak ve yaşatmak amacıyla kurulan derneğin 30. Yılını kutladığını belirterek, derneğin bu güne dek tüm faaliyetlerinde kadını hedef alarak onların sısyalleşmesini amaçladıklarını söyledi.

Ummanel yaptıkları çalışmaları anlattığı konuşmasında, Mormenekşeye ait enginarla çeşitli ürünler çekardıklarını, Kültür Dairesine 4 proje sunduklarını, Enginar dolması filmini çekerek hayata koyduklarını ve bunun yanında pek çok kültürel çalışmayla ülke tanıtımına da katkı sağladıklarını kaydetti. Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de etkinlikte Mormenekşe halkına daima hizmete hazır olduğunu belirterek, birlik yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, Kıbrıs Kültürünün yaşatılıp gelecek nesillere taşınmasının çok önemli olduğunu belirtti ve buna sahip çıkan Mormenekşe Kadınlar Birliği yönetimine teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”ın eşi Sibel Tatar da etkinliğe katılarak yaptığı konuşmada, İskele İşi’nin el emeği göz nuru bir nakış  ve Kültürümüzün bir parçası olduğunu söyleyerek, derneğin bu amacı taşımasının çok önemli olduğunu kaydetti.

El işlerinin çok kıymetli değerler olduğunu belirten Sibel Tatar, bu yönde atılacak adımların ülke ekonomisi ve turizmine  katkı anlamında da büyük önem taşıdığını ifade etti. “Kadınlar çok güçlü, çok verimli yeter ki önleri açılsın” diyen Sibel Tatar, etkinliğe katkı koyanları da kutladı. Etkinlik sonunda el işi kursuna katılıp tamamlayan 18 kursiyere katılım ve teşekkür belgeleri Sibel Tatar tarafından takdim edildi. 

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