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Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir

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Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir
Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi  Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir. Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebilir."

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