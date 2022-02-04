Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir. Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebilir."
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi hanımefendi Sibel Tatar :— KKTC Cumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) February 4, 2022
"Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir. Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebilir."@sibeltatar_ @ersinrtatar pic.twitter.com/wrJ6v0VMNt
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