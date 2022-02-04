Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir. Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebilir."