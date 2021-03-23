  • BIST 1.377
  • Altın 435,973
  • Dolar 7,8310
  • Euro 9,2924
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Sibel Tatar köpek sahiplendi:Anne ve 3 yavrunun yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı

» »
Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.
Sibel Tatar köpek sahiplendi:Anne ve 3 yavrunun yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.

KTVHB Başkanı başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı. 

asc.pngVeteriner Hekim Toksoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Akabinde Sibel Tatar Hanımefendi ile yapılan ön görüşmede, ülkemizde sokak hayvanları ile ilgili hayvanların ve toplumun yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulmuş olup, kendilerinin topluma fayda sağlayacak bu konudaki her projeye açık olduğunu ve destek verdiğini beyan etmiştir. Birliğimiz ve Dairemiz adına göstermiş olduğu hassasiyet adına teşekkürü bir borç bilir, örnek teşkil etmesini temenni ederiz.” dedi.

Anne ve 3 yavrusu gerekli kontrol ve bakımın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bulunan geniş kafese yerleştirildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Toplum Bu Şekilde Kötü Yönetimi Hak Etmiyor”23 Mart 2021 Salı 17:55
  • Oğuz,Ağustos ayına kadar hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını tartışacaklarını söyledi23 Mart 2021 Salı 17:49
  • Erhürman: Suçlar yasada açıkça tanımlanmalı23 Mart 2021 Salı 17:37
  • KTHES'ten hükümete ''Ücretli Yemek'' eleştirisi23 Mart 2021 Salı 17:10
  • Bakan Canaltay, Meteoroloji Dairesi Personelinin Meteoroloji Gününü Kutladı23 Mart 2021 Salı 16:58
  • Ilgaz Köyünde Elektrik Kesintisi Yapılacak23 Mart 2021 Salı 16:57
  • Oğuz'dan ''Sağlıkçılara Ücretli Yemek'' açıklaması23 Mart 2021 Salı 16:55
  • Erhürman: Suçlar yasada açıkça tanımlanmalı23 Mart 2021 Salı 16:52
  • KES Başkanı Atakan'dan eleştiri23 Mart 2021 Salı 16:19
  • Acil Durum Hastanesi'nde bir görevli pozitif ! Bulaş artıyor !23 Mart 2021 Salı 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti