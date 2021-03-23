Sibel Tatar köpek sahiplendi:Anne ve 3 yavrunun yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.

KTVHB Başkanı başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.

Veteriner Hekim Toksoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Akabinde Sibel Tatar Hanımefendi ile yapılan ön görüşmede, ülkemizde sokak hayvanları ile ilgili hayvanların ve toplumun yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulmuş olup, kendilerinin topluma fayda sağlayacak bu konudaki her projeye açık olduğunu ve destek verdiğini beyan etmiştir. Birliğimiz ve Dairemiz adına göstermiş olduğu hassasiyet adına teşekkürü bir borç bilir, örnek teşkil etmesini temenni ederiz.” dedi.

Anne ve 3 yavrusu gerekli kontrol ve bakımın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bulunan geniş kafese yerleştirildi.