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Sibel Tatar, Lavanta Hasadı Etkinliğinin Açılışını Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen “Lavanta Hasadı Etkinliği”nin açılışını gerçekleştirdi.
Sibel Tatar, Lavanta Hasadı Etkinliğinin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen “Lavanta Hasadı Etkinliği”nin açılışını gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticilerle birlikte hasat etkinliğine katılan Sibel Tatar açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, toplumsal fayda sağlayacak tüm projelere destek verilmesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı.


Böylesi etkinliklerde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sibel Tatar, Tatlısu’da tamamlanan ve devam eden tüm projelere katkı koyanları tebrik ederek, teşekkür etti.


“LAVANTANIN EKONOMİK DEĞERİ OLDUKÇA ÖNEMLİ”
Lavantanın görsel güzelliği yanında, ekonomik açıdan da değerli bir ürün olduğunu; kozmetik ve parfüm sanayii yanında ilaç sanayide de kullanıldığının altını çizen Sibel Tatar, bölgedeki lavanta yetiştiriciliğinin turizm açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.


“TİCARİ-EKONOMİK VİZYON VE ZEKÂNIN YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK”
Sibel Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Orçan’ın ticari ve ekonomik vizyon ve zekasının oldukça güçlü olduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerde bunun önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.


Isparta şehrinde lavanta üretiminin bölgenin kaderini nasıl değiştirdiğine işaret eden Sibel Tatar, bugün, Türkiye’nin lavanta üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu belirtti.


“BURADAKİ LAVANTA ÜRETİMİNİN DİĞER BÖLGELERİMİZE DE İLHAM KAYNAĞI OLMASINI DİLİYORUM”
Lavantanın sonsuz aşkın ve sadakatin de bir simgesi olduğuna belirterek, lavanta üretiminin hem Tatlısu, hem de ülkeye şans getirmesini temenni eden Sibel Tatar, Tatlısu’daki bu üretimin diğer bölgelere de ilham kaynağı olması gerektiğini söyledi.


ORÇAN: “SİBEL TATAR, SOSYAL PROJELERE VE GİRİŞİMLERE HER ZAMAN ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYOR”
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da gerçekleştirdiği konuşmada, bölgede lavanta üretiminin başlangıç serüveni hakkında bilgi verdi.


Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini ileten Orçan, Sıfır Atık Projesi’ni Sibel Tatar’la birlikte yürüttüklerini vurgulayarak “Sibel Tatar’ın sosyal projelere ve girişimlere her zaman çok büyük destek verdiğini gözlemliyorum. Bu oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

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