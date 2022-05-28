Sibel Tatar, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Mürvet Beydağı ve 23 girişimci iş kadınından oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve GİKAD Kurucu Üyesi Berin Avunduk’un da yer aldığı görüşmede, kadınların ekonomik hayatta daha etkin katılımını sağlamak amacıyla karşılıklı olarak yapılabilecek iş birliği ve proje çalışmaları değerlendirildi.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen GİŞKAD heyeti, ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Geleceğin, kadınların çağı olacağına dikkat çeken Sibel Tatar, girişimci ve öncü iş kadınlarının birbirini desteklemesinin önemine değinerek güçlü kadının, güçlü aile ve güçlü toplum yapısı olduğunu ifade etti.