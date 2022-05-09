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Sibel Tatar Öncülüğünde Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Projesi Hayata Geçirildi

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Sibel Tatar Öncülüğünde Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Projesi Hayata Geçirildi
Sibel Tatar Öncülüğünde Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Projesi Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesi hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesi bugün Lefke bölgesinde uygulanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar bugün, ilk kısırlaştırma operasyonu çerçevesinde kısırlaştırılan 4 köpeğin bulunduğu klinikleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve dernek başkanları da hazır bulundu.

Lefke Kalkındırma Derneği’nin (LEKAD) Lefke sokak hayvanlarını koruma amacıyla kurulan Pati Dostları Komitesi, Altın Patiler Derneği ve Hope 4 Pets Derneği’nin katkıları ile başlayan uygulamanın Lefke bölgesinin ardından diğer  ilçelerde devam etmesi hedefleniyor.

 

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