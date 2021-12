Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek çocuklara yönelik düzenlenen yeni yıl projesi kapsamında öğrencilere yeni yıl hediyelerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar ziyareti sırasında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Sibel Tatar; Girne Özel Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle birlikte olmaktan, neşelerini paylaşmaktan ve arzu ettikleri hediyeleri onlara vermekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bellapais Inner Wheel Kulübü olarak geliştirilen projeyle, son 4 yıldır binlerce öğrencinin dileğinin gerçekleşmesini sağlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sibel Tatar, önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki tüm ilkokullardaki öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Sibel Tatar ayrıca, “Fidan Çocuk Korosu”nda yer alan bir öğrenciyle de okulda karşılaşmaktan ve birlikte şarkı söylemekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

2018 yılında kurulan Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün son 4 yıldır her yeni yılda gerçekleştirdiği çocuklara yönelik yeni yıl projesi kapsamında, öğrencilerin istedikleri hediyeleri yazdıkları kâğıtlar, yılbaşı ağaçları üzerine asılarak iş yerlerine yerleştiriliyor. Sonrasında ise, duyarlı vatandaşlar tarafından alınan hediyeler, Bellapais Inner Wheel Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından okullara götürülerek dilek sahibi çocuklara teslim ediliyor.

Sibel Tatar, projeye destek koyarak çocukların mutlu olmasına yardımcı olan Bellapais Inner Wheel Kulübü başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Okul müdürü Özlem Dağlı Gökbulut ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a ve Bellapais Inner Wheel Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, çocukların mutlu ve değerli hissetmelerini sağlayan böylesine güzel ve anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür etti.