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Sibel Tatar, “Taş, Kağıt, Makas” Sergisindeki Müzayedeye Katıldı

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Sibel Tatar, “Taş, Kağıt, Makas” Sergisindeki Müzayedeye Katıldı
Sibel Tatar, “Taş, Kağıt, Makas” Sergisindeki Müzayedeye Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Taş, Kağıt, Makas” isimli sergide yer alan eserlerin müzayedesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin “çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet” konularını ele alan karikatürlerini içeren ve Rüstem Kitabevi Ana Galeri'de 20 Kasım tarihinden beri sergilenen eserler dün akşam, Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına düzenlenen müzayedede satışa sunuldu.

Telsim sponsorluğunda gerçekleşen müzayedede konuşma yapan Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade, derneğin 3. yılı olduğunu ve pandemi şartlarında arzu ettikleri kadar aktif olamadıklarını ancak ileride çalışmaların hızlanacağını çünkü her şeyin çocuklar için olduğunu dile getirerek etkinliğe katkı koyan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Asilzade, Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar’ın en başından beri kendilerini yüreklendirdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Sibel Tatar müzayedede, şahsına bir tablo alarak destek verdi.

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