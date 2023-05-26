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Sibel Tatar, Yeşilyurt’ta ahşap ve seramik sergisinin açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki Teknoloji Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen “Ahşap ve seramik” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Sibel Tatar, Yeşilyurt’ta ahşap ve seramik sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Ahşap ve seramik” sergisinin açılış etkinliğine katıldı.

Sibel Tatar serginin açılışını Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve 14. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Adem Güventürk ile birlikte gerçekleştirdi.

Elde edilecek gelirin okula bağışlanacağı sergiyi gezen Tatar, eserleri ortaya çıkaran öğrencileri tebrik etti.

Okul bahçesinde düzenlenen, 33 öğrenci ve 14 öğretmenin katkı koyduğu sergide, ahşap boyama, seramik, filografi, mandala, bez çanta boyama tekniklerinde ürünler sergileniyor.

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